Армия РФ оккупировала населенный пункт в Донецкой области — DeepState

Фронт / © ТСН.ua

Реклама

Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 11 августа. Армия РФ оккупировала населенный пункт в Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState.

У русских войск, к сожалению, есть успехи на Донбассе. Речь идет об оккупации населенного пункта и продвижении около 4-х.

Реклама

«Враг оккупировал Уют, а также продвинулся вблизи Белицкого, Новомаркового, Дилиевки и Александро-Калиново», — говорится в сообщении.

Армия РФ оккупировала Уют в Донецкой области

Ранее стало известно о продвижении российских войск в районах нескольких населенных пунктов Донецкой области.

По данным аналитиков, российские оккупанты продвинулись в Серебрянском лесничестве, возле Торского, Голубовки, Новохатского и Александро-Калинового.

Напомним, в DeepState сообщили о результатах диверсионной операции РФ в районе Олешек Херсонской области.

Реклама

«Около 120 человек из 150 погибли от сбросов, возможно кому-то удалось выжить после ранения. 19 июля группы начали затягиваться в Покровск и совершать диверсионные действия. Все это время ведется поиск остатков групп. На этой неделе еще часть диверсантов сдалась в плен», — констатировали в ведомстве.