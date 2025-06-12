Армия РФ оккупировала населенный пункт в Харьковской области: детали от DeepState

Фронт / © ТСН.ua

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Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 12 июня. Армия РФ оккупировала населенный пункт в Харьковской области .

Об этом сообщает DeepState.

«Враг оккупировал Двухлетнюю (Харьковская область — ред.), а также продвинулся у Довгенького, Западного и в Богатыре (Донецкая область)», — говорится в сообщении.

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Где наиболее активно продвигается армия РФ

Недавно началось летнее наступление РФ. Только за неделю россияне смогли оккупировать 18 украинских населенных пунктов, захватив почти 200 квадратных километров территории.

Как пишет издание BILD, наиболее активно войска Российской Федерации продвигаются в Донецкой, Харьковской и Сумской областях.

В Сумской области россияне от 23 мая оккупированы Владимировка, Беловоды и Локня. В Харьковской области страна-агрессорка захватила село Строевка. В Донецкой области за последнюю неделю под контроль захватчиков перешли села Редкодуб, Заря, Романовка, Правдовка, Игнатьевка, Малиновка, Елизаветинка, Троицкое, Богдановка, Отрадное, Богатырь, Свободное Поле, Зеленое Поле и Новоселка.

Преимущество России в пехоте оказывает все большее влияние на поле боя. Оккупанты атакуют украинские позиции практически по всему 500-километровому фронту.

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«На юге они находятся в двух километрах от областной границы с Запорожьем, в центре — в трех километрах от Днепропетровской области, а на севере — в километре от Харькова», — констатирует немецкое издание.

Ранее речь шла о том, что войска РФ оккупировали населенный пункт в Донецкой области.

"Враг оккупировал Новоалександровку (Донецкая область - ред.), а также продвинулся возле Новосергеевки, Котляровки и Успеновки (Донецкая область - ред.)", - говорилось в сообщении.