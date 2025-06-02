Армия РФ оккупировала населенный пункт в Сумской области: детали от DeepState (карта)

Ситуация на фронте / © ТСН.ua

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Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 2 июня. Армия РФ , в частности, оккупировала один из населённых пунктов Сумщины.

Об этом сообщает DeepState.

"Враг оккупировал Константиновку (Сумская область), а также продвинулся в Алексеевке (Сумская область), Редкодубе и возле Карповки (Донецкая область)", - пишут осинтеры.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал направления, на которых зафиксирована самая большая российская активность и рассказал о важности Курской операции.

«На некоторых направлениях мы фиксируем возросшую активность россиян, наиболее серьезные бои на Покровском направлении, Лиманском направлении, Купянском. Продолжаем и нашу Курскую операцию, которая удерживает значительное количество российских войск от активности на территории Украины. Война должна выходить на территорию России – туда, откуда она и пришла», – подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил украинских воинов за стойкость, за точность, за результаты недели.