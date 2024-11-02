Армия РФ перебросила катера из Крыма на Кинбурнскую косу: в ВСУ раскрыли детали

Армия РФ перебросила скоростные катера на Кинбурнскую и Тендровскую косы, чтобы не допустить форсирования Днепра подразделениями ВСУ.

Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире FREEДОМ.

Он объяснил, что противник опрокинул из Севастополя батарею речных скоростных катеров.

"Он их применяет для того, чтобы улучшить оборону этих регионов", — подчеркнул Волошин.

В частности, потому что россияне опасаются возможного наступления Сил обороны, в частности форсирования Днепра.

"Противник боится, что мы форсируем Днепр и возьмем под контроль косы, организуем там плацдарм для дальнейшего наступления", — рассказал военный.

В то же время, на Днепре в Херсонской области враг небольшими пехотными группами в составе 5-10 человек проводит разведку боем.

"Они хотят захватить небольшие плацдармы, чтобы оттащить туда больше наших сил, и угрожать оттуда нашим населенным пунктам, которые расположены на правом берегу Днепра. Они и сейчас постоянно атакуют тот же Херсон с воздуха, но при захвате плацдармов обстрелы усилятся. Это тактика терроризма против мирного населения", — подчеркнул военный.

Напомним, сегодня, 2 ноября, в 4.54 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников. В столице раздаются взрывы.

Читайте также: