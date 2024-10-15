Армия РФ отбила территорию на украинском выступлении в Курской области: детали от ISW

Осенняя бездорожье влияет как на украинские, так и на российские боевые операции на Курщине.

За прошедшие сутки, 14 октября, россияне отбили территорию на главном украинском выступлении в Курской области РФ.

Об этом сообщили в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты пишут, что так называемые российские "военкоры" утверждали, что войска РФ отбили Толстый Луг, юго-восточнее Кореневого. Кроме того, один блоггер утверждал, что подразделения российской 11-й воздушно-десантной бригады отбили Черкасскую Конопельку, расположенную к юго-востоку от Суджи. Позже блоггер утверждал, что не может подтвердить захват Черкасской Конопельки. Также "военкоры" утверждали, что якобы российская армия отбила территорию к юго-востоку от Корневого в районе Новоивановки и к юго-востоку от Суджи в районе Бирки и Плехового.

"Однако ISW не нашел подтверждения ни одному из этих российских заявлений", — подчеркивают в ISW.

Кроме того, так называемый "военкор" РФ заявил, что сообщения о продвижении россиян в окрестности Суджи являются ложными.

"В ISW собрали лишь достаточные данные, чтобы оценить, что российские войска находятся примерно в 7 км от ближайшей точки на окраине Суджи. Хотя российские войска могут быть ближе", — добавили аналитики.

Также российские источники утверждали, что войска РФ проводили наступательные операции в районе Кременного, Любимовки, Зеленого Пути, Новоивановки, Фанасеевки и Плехового.

Так называемые "военкоры" РФ утверждают, что россияне захватили Новый Путь (юго-западнее Глушкова) и вытеснили ВСУ из большей части украинского выступления к югу от Веселого (также юго-западнее Глушкова). Однако ISW не нашла подтверждения этих заявлений.

Кроме того, российский "военкор" заявил, что в Курской области началось осеннее бездорожье и что опора российских войск на гусеничные машины дает российским войскам преимущество перед украинскими колесными машинами. Блогер отметил, что грязь влияет как на украинские, так и на российские боевые операции. Ранее ISW оценил, что сезон бездорожья, вероятно, повлиял на российские оперативные расчеты по усилению контратак в Курской области 10 октября.

Командир чеченского спецназовца "Ахмат" Апти Алаудинов 14 октября заявил, что россияне якобы отвоевали примерно половину территории, которую ВСУ занимали в Курской области с начала операции (с августа 2024-го).

"ISW обнаружил визуальные доказательства или заявления России о том, что российские войска отвоевали примерно 46% территории на украинском выступлении в Курской области", — отмечают аналитики.

Напомним, военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил, что в Курщине продолжаются маневровые бои с обеих сторон. Плацдарм оперативно-тактического масштаба в Курщине продолжает выполнять свою роль.

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