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Армия РФ отступает: появились уникальные детали штурмов ГУР на одном из направлений (видео)
Украинские силы постепенно продвигаются вперед и зачищают территорию на Запорожском направлении.
Появились эксклюзивные детали успешных штурмов спецназовцами «Артана» ГУР МО, которые смогли переломить ход боев на Запорожье. Последние полгода они выполняют задачи вблизи Степногорска.
Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Ксении Клещенко рассказал командир Виктор Торкотюк с позывным «Титан».
По его словам, Запорожское направление является одним из самых горячих, но его бойцы сумели перехватить инициативу и заставили врага отступать.
«Когда мы зашли четыре месяца назад на Запорожское направление, то у нас были действия на встречных курсах. Они штурмовали, и мы, то есть, мы их немного перештурмовали», — отметил командир.
Он добавил, что динамика боев развивается не в пользу оккупантов. Украинские силы постепенно продвигаются вперед и зачищают территорию.
«Не все должны воевать, но все должны понимать, какая ужасная ситуация на оккупированных территориях», — подчеркнул «Титан».
Ситуация на фронте — последние новости
Российская армия сосредоточила значительные силы на оккупацию Константиновки. Она избрала город как главное направление своей наступательной кампании в Донецкой области. Армия Путина давит сразу с нескольких флангов и пытается прорвать украинскую оборону.
По последним данным украинских военных и официальных лиц, в центре Константиновки находится от 100 до 250 российских военнослужащих. Оккупанты используют тактику проникновения малыми группами. Город находится под украинским контролем, однако военные предупреждают о риске потери.