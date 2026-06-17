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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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276
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Армия РФ отступает: появились уникальные детали штурмов ГУР на одном из направлений (видео)

Украинские силы постепенно продвигаются вперед и зачищают территорию на Запорожском направлении.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Спецназначители «Артана» ГУР МО

Спецназначители «Артана» ГУР МО / © ГУР Минобороны

Появились эксклюзивные детали успешных штурмов спецназовцами «Артана» ГУР МО, которые смогли переломить ход боев на Запорожье. Последние полгода они выполняют задачи вблизи Степногорска.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Ксении Клещенко рассказал командир Виктор Торкотюк с позывным «Титан».

По его словам, Запорожское направление является одним из самых горячих, но его бойцы сумели перехватить инициативу и заставили врага отступать.

«Когда мы зашли четыре месяца назад на Запорожское направление, то у нас были действия на встречных курсах. Они штурмовали, и мы, то есть, мы их немного перештурмовали», — отметил командир.

Он добавил, что динамика боев развивается не в пользу оккупантов. Украинские силы постепенно продвигаются вперед и зачищают территорию.

«Не все должны воевать, но все должны понимать, какая ужасная ситуация на оккупированных территориях», — подчеркнул «Титан».

Ситуация на фронте — последние новости

Российская армия сосредоточила значительные силы на оккупацию Константиновки. Она избрала город как главное направление своей наступательной кампании в Донецкой области. Армия Путина давит сразу с нескольких флангов и пытается прорвать украинскую оборону.

По последним данным украинских военных и официальных лиц, в центре Константиновки находится от 100 до 250 российских военнослужащих. Оккупанты используют тактику проникновения малыми группами. Город находится под украинским контролем, однако военные предупреждают о риске потери.

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Дата публикации
Количество просмотров
276
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