Армия РФ отступает: появились уникальные детали штурмов ГУР на одном из направлений (видео)

Спецназначители «Артана» ГУР МО / © ГУР Минобороны

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Появились эксклюзивные детали успешных штурмов спецназовцами «Артана» ГУР МО, которые смогли переломить ход боев на Запорожье. Последние полгода они выполняют задачи вблизи Степногорска.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Ксении Клещенко рассказал командир Виктор Торкотюк с позывным «Титан».

По его словам, Запорожское направление является одним из самых горячих, но его бойцы сумели перехватить инициативу и заставили врага отступать.

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«Когда мы зашли четыре месяца назад на Запорожское направление, то у нас были действия на встречных курсах. Они штурмовали, и мы, то есть, мы их немного перештурмовали», — отметил командир.



Он добавил, что динамика боев развивается не в пользу оккупантов. Украинские силы постепенно продвигаются вперед и зачищают территорию.

«Не все должны воевать, но все должны понимать, какая ужасная ситуация на оккупированных территориях», — подчеркнул «Титан».

Дата публикации 11:14, 17.06.26 Количество просмотров 5 Бои на Запорожском направлении: появились эксклюзивные подробности успешных штурмов спецназовцев ГУР

Ситуация на фронте — последние новости

Российская армия сосредоточила значительные силы на оккупацию Константиновки. Она избрала город как главное направление своей наступательной кампании в Донецкой области. Армия Путина давит сразу с нескольких флангов и пытается прорвать украинскую оборону.

По последним данным украинских военных и официальных лиц, в центре Константиновки находится от 100 до 250 российских военнослужащих. Оккупанты используют тактику проникновения малыми группами. Город находится под украинским контролем, однако военные предупреждают о риске потери.

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