Армия РФ перебрасывает в Брянскую область подразделения для увеличения обстрелов Черниговщины — Генштаб

Армия РФ перебрасывает в Брянскую область подразделения для увеличения обстрелов Черниговщины — Генштаб

Армия РФ продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Украины с территории Федерации. В частности, страдает Черниговщина.

По предварительным данным, оккупанты государства-террориста опрокидывают дополнительные подразделения артиллерии в Брянскую область РФ. Захватчики прибегают к таким действиям, чтобы нанести очередной удар.

Об этом сообщили 13 мая в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации противник производит опрокидывание в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Северском направлении продолжаются меры по усиленной охране участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

Как сообщалось, у Путина хотят укреплять границу с Украиной. В Кремле заявляют, что с территории соседней Украины вроде бы неоднократно обстреливали российскую Белгородскую область.

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