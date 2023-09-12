Армия РФ перетягивает на юг пополнение из Крымского направления

Российская оккупационная армия уже не справляется на юге Украины усилиями той группировки, которые там есть. Именно поэтому россияне усиливают его пополнение из Крымского направления.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в телемарафоне.

По ее словам, оккупантам РФ необходимо перетягивать усилия на юг и их "сосредотачивать там, где им "прижигает" по суше". Впрочем, с нашей стороны через реку Днепр ВСУ наносят им мощные потери.

"Они (оккупанты – Ред.) пытаются сейчас уже активизировать свои ресурсы с Крымского направления и понемногу подтягивают туда пополнение", — подчеркнула она.

По данным Гуменюк, за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 52 оккупанта, три танка, РСЗО, три крупнокалиберных пушки, лодка традиционно уже, САУ.

"Мы продолжаем уничтожать автомобильную технику врага – минус 11 единиц", — добавила она.

Как сообщалось, в утренней постройке 12 сентября 2023-го Генштаб отчитался о сложной ситуации на востоке и юге страны. В частности, отмечается, что за прошедшие сутки на фронте произошло 30 боевых столкновений.

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