Армия РФ планирует уничтожить артиллерией Шебекино – перехват

Российская армия планирует уничтожить город Шебекино в Белгородской области артиллерией.

Об этом говорится в перехвате разговора, опубликованном украинской разведкой.

"Да такая информация пришла, ну 50 на 50, как сказали, наши п**арасы собираются сдать Шебекино... Выходит, их (российских добровольцев. - Ред.) хотят запустить в город, а потом артой раз**шить весь город наш... Уберите все ценное из дома... Я предупредил, то, что есть информация, я говорю", — говорится в перехваченном телефонном разговоре.

ГУР предупреждает, что, теряя контроль над ситуацией в регионе, режим Путина может прибегнуть к масштабным провокациям – информация распространяется среди местных жителей.

Ранее в Сети показали хаос в приграничном с Украиной Шебекино — разбитые витрины магазинов и разграбленные квартиры. Как отмечают авторы роликов, занимаются мародерством "свои".

В воскресенье, 4 июня, сообщалось, что российские добровольцы с боями зашли в пригород Шебекино.

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