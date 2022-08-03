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Армия РФ из РСЗО ударила по Чугуеву: среди пострадавших есть россияне (фото)

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Армия РФ из РСЗО ударила по Чугуеву: среди пострадавших есть россияне (фото)

Фото: Олег Синєгубов

Днем 3 августа войска РФ обстреляли прифронтовой Чугуев из РСЗО. По предварительным данным, били кассетными снарядами "Ураган".

Враг попал в жилую пятиэтажку в Чугуеве Харьковской области. Есть погибший и раненые.

Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов.

По данным ОВА, в результате обстрела России 3 августа один человек погиб, еще двое получили ранения. Среди пострадавших есть граждане Российской Федерации.

"Погиб 70-летний мужчина, взрывную травму и осколочные ранения получила 52-летняя женщина. Также ранения получила 49-летняя местная жительница. Состояние пострадавших среднее", — рассказал Синегубов.

Как сообщалось, в ближайшие дни российская армия усилит ракетные удары по Харькову и по районам области. Жителей Харьковщины просят не пренебрегать сигналами тревоги, без крайней необходимости не находиться на улице.

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