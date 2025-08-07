Армия РФ почти разрушила радар комплекса Patriot: что с ним сейчас

Patriot / © Getty Images

Реклама

Немецкие специалисты успешно отремонтировали сильно поврежденный российскими обстрелами вернувшийся в Украину радар комплекса Patriot, который уже помог сбить враждебную цель.

Об этом сообщает Clash Report.

Радар был поврежден несколько месяцев назад и отправлен на ремонт в Германию. Специалисты Люфтваффе работали над его восстановлением по 16 часов в день, ведь устройство числилось почти полностью разрушенным.

Реклама

В июле отремонтированный радар вернулся в Украину, где его снова ввели в эксплуатацию. С этого времени он уже помог перехватить одну российскую воздушную цель.

Напомним, Швеция, Норвегия и Дания совместно выделят около 500 млн. долларов США на инициативу под эгидой НАТО, чтобы обеспечить Украину американским вооружением, в том числе ракетами Patriot.