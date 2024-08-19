Армия РФ подходит к Покровску: сколько времени у местных жителей осталось для эвакуации

Российская армия активно продвигается в Покровск, и местному населению остается всего неделю-две для эвакуации.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

Он рассказал, что на этой неделе может быть введена принудительная эвакуация детей. До начала войны в городе проживало 13700 детей, сейчас в общине остаются около 4800, то есть треть еще находится на месте. Добряк также отметил, что около 60% жителей выезжают самостоятельно, используя собственный транспорт. По его словам, из Покровска выехало 490 человек, из них 135 — поездом, а остальные — на собственных автомобилях и с вещами. Власти могут эвакуировать до 1 000 человек в день.

Местные власти призывают жителей выезжать уже, пока это возможно сделать без спешки. В Покровске работают все основные сервисы, включая воду, электричество, газ, коммунальный транспорт, магазины, банки, суды и другие учреждения. Однако Добряк прогнозирует, что в ближайшее время работу этих служб придется прекращать.

Напомним, местные власти Покровска призвали жителей эвакуироваться из-за приближения российских войск, которые располагаются всего в 10 км от города. Начальник городской военной администрации Сергей Добряк предупреждает об ухудшении ситуации и призывает особо семьи с детьми и пожилых людей не медлить с эвакуацией

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