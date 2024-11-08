Армия РФ подтягивает резервы и накапливает силы для наступления: военный о ситуации на Донбассе

Армия РФ наступает на Кураховском направлении. Что больше – ситуация на этом участке фронта становится там более критической.

Об этом заявил младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Все более критический становится вопрос на участке Солнцевка — Старые Терны", — отмечает Бунятов.

Кроме того, по его словам, россияне смогли прорваться в Солнцовку. Впрочем, глаза отбросили их за пределы населенного пункта, заблокировав наступательный потенциал.

По словам военного, российская армия "нащупывает" позиции украинских военных, ища слабые места. Кроме того, захватчики подтащили резервы и накопили силы.

"Понятно, что будет удар в каком-то конкретном месте, но вероятно накануне будут фейковые начала штурмов для растяжения наших сил", — подчеркнул Осман.

Как сообщалось, в течение последнего времени возросла интенсивность штурмовых действий армии РФ на Северском направлении. Россияне пытаются проводить штурмы, применяя технику.

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