Армия РФ получила большие проблемы под Бахмутом и нашла новую цель: что происходит на Донбассе

Вооруженные силы Украины в Донецкой области успешно выбивают армию России из окрестностей Бахмута. Оккупанты пытаются продвигаться вперед буквально по трупам своих солдат, но тщетно. Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ищет оправдание для провала своих наемников и жалуется, что оборонные рубежи ВСУ на Бахмутском направлении обустроены через "каждые 10 метров". По некоторым данным, российская армия из-за неудач в Бахмуте начала перебрасывать технику под соседний Соледар, чтобы показать успехи хотя бы там.

ТСН.ua собрал подробности боев под Бахмутом, заявления украинской власти и комментарии экспертов по поводу последних событий в Донецкой области.

Украинское командование о Бахмутском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский 4 января отметил работу Сил обороны, наносящих врагу многочисленные потери под Бахмутом. По его словам, оккупанты вынуждены уже полгода постоянно переносить дату захвата всего Донбасса.

"Хочу сегодня отметить наших бойцов на Бахмутском направлении, в частности спецподразделение ГУР "Шаман", а также пограничников Луганского отряда, которые вместе с бойцами Интернационального легиона обороны Украины наносят врагу многочисленные потери и выбивают оккупантов с позиций в окрестностях Бахмута. Это хороший результат, и я благодарю за него", – заявил президент.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на фронте ситуация на участке Соледар-Бахмут-Майорск остается наиболее сложной.

"Там враг фактически по своим трупам пытается продвигаться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают вражеское наступление", — отметил Залужный.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты в ближайшее время продолжат формировать дополнительные штурмовые подразделения, чтобы сосредоточить основные усилия на захвате пяти городов на Донбассе — Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

Что говорят в Силах обороны

Офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко говорит, что потери россиян на Бахмутском направлении ежедневно измеряются сотнями погибших и тяжелораненых.

"Битва за Бахмут продолжается от середины лета, все это время враг пытается то ли окружить город, то ли взять его штурмом, но по факту успехов не имеет. Враг бросает сюда большие силы, наверное, все боеспособное, что сейчас у него есть, что еще осталось", – рассказал он.

Ильенко добавил, что Бахмут – под украинским контролем, в окрестностях и на флангах частично продолжаются бои.

4 января украинские военные продемонстрировали, как уничтожают очередной опорный пункт оккупантов на Бахмутском направлении. Отличились бойцы 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

Бойцы Госпогранслужбы показали также последствия одного из штурмов украинских позиций под Бахмутом. В результате неудачной вылазки оккупанты потеряли три десятка человек убитыми и ранеными и 300 метров территории.

"Артналет пограничники переждали в укрытиях, а во время приближения пехоты противника открыли огонь. Попытка штурма провалилась, враг, понеся потери, начал убегать... Стремительной атакой наши бойцы "на плечах" врага заняли их позиции", — говорится в сообщении.

Фото: Госпогранслужба Украины

"Это просто 1943 год, они идут вперед такими массами, не считая человеческих жизней, ничего", – рассказывает "Теодор", боец сводного пограничного отряда ГПСУ.

Соледар – новая цель оккупантов?

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на украинских командиров и британскую разведку сообщило, что армия РФ вынужденно приостановила наступление на Бахмут и перебрасывает бронетехнику и артиллерию в сторону Соледара — за 15 км к северу.

По словам источников издания, РФ уже не наносит ударов по Бахмуту с такой жестокостью, как в прошлом месяце, поскольку перебросила часть техники и огневой силы на Соледар. Представители украинского командования считают, что россияне, возможно, решили "прощупать" оборону ВСУ возле Соледара, чтобы показать "победу" хотя бы там.

Военный эксперт Михаил Самусь в интервью на Youtube-канале ТСН прокомментировал "смену акцентов" в планах оккупантов.

"Если россияне пытаются перебрасывать свои войска из-под Бахмута на Соледар, это означает только одно — у них не получается достичь их целей под Бахмутом. Они уже несколько месяцев пытаются окружить или захватить этот город. Очевидно, им это не удается. Поэтому не исключено, что они приняли решение немного изменить акценты, перенести эти акценты на другие направления и попытаться пробиться, сломать украинскую оборону. Но я уверен, что и это им не удастся, поскольку у них нет ни одного инструмента, чтобы выбить стратегическую, тактическую или оперативную инициативу рук украинских воинов", — говорит Самусь.

Военный эксперт Сергей Грабский не исключает, что армия РФ пытается обойти Бахмут с обеих сторон после неудачных попыток лобового штурма.

"Сейчас в районе Бахмута продолжаются очень интенсивные боевые действия. Противник пытается небольшими подразделениями прорвать нашу оборону, давить в самом городе и обойти в районе Соледара, и в районе Клещиевки с юга. На всех этих направлениях интенсивность боев не уменьшается... Противник еще пытается, возможно, по инерции, продвигаться в этом направлении", — рассказал Грабский.

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