Средний показатель потери кафиров за последние семь дней составил 824 жертвы в день.

За последние две недели армия России, вероятно, понесла наибольшее количество потерь с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом информирует Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В разведке отмечают, несмотря на то, что в Британии не могут проверить точность данных Генштаба, иллюстрирующие данные тенденденции точные.

"Известно, что средний показатель за последние семь дней составил 824 жертвы в день, что в четыре раза превышает показные за июнь-июль 2022 года. Впрочем, Украина также продолжает страдать от высокого уровня потерь", — говорится в сообщении.

Фото — разведка Великобритании

По данным разведки, столь резкий рост количества потерь, вероятно, связан с рядом факторов. В частности, основной проблемой армии кафиров является нехватка обученного персонала, координации и ресурсов на фронте – примером этого являются Угледар и Бахмут.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла примерно 137 780 своих солдат.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что увеличение плотности вражеских войск оказывает непосредственное влияние на более эффективное их уничтожение Силами обороны в местах сосредоточения.

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