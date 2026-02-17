Армия РФ понесла рекордные потери в феврале: названа главная причина

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ситуация на фронте для россиян в феврале характеризуется стремительным ростом числа погибших и раненых. За вторую неделю месяца потери личного состава армии РФ увеличились на 40-50% по сравнению с предыдущими периодами.

Об этом для «FREEДOM» сообщил представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук.

По словам Братчука, рост потерь врага — это не просто предположение, а факты, подтвержденные официальной статистикой Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Интенсивность боевых действий и неэффективное командование дорого стоят агрессору.

«Потери российских окупантов действительно выросли, и это не эмоциональная оценка, а цифры, подтвержденные официальными сводками. Сегодня мы видим, какую цену россияне платят за каждый квадратный километр украинской земли — речь идет о верифицированных данных Генерального штаба ВСУ», — отметил представитель УГА.

Он также привел конкретную статистику по плотности потерь.

«Сегодня на каждый квадратный километр украинской территории армия РФ теряет около 210 окупантов. Если брать достаточно грубый подсчет с учетом возможной погрешности, то за вторую неделю февраля российские показатели по потерям выросли примерно на 40-50%. Это очень серьезное увеличение», — подчеркнул Братчук.

В чем причина увеличения потерь

Напомним, одной из главных причин резкого скачка смертности в рядах армии РФ военные эксперты и западные СМИ называют проблемы со связью. В частности, издание New York Post связывает это с блокировкой доступа россиян в спутниковый интернет Starlink.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX приняла меры по блокированию незаконного использования своих терминалов российскими военными на оккупированных территориях. Это привело к нарушению коммуникации между подразделениями врага, снижению координации во время штурмов и, как следствие, значительному увеличению потерь.

После отключения россиян от Starlink интенсивность их штурмовых действий снизилась, а Силы обороны Украины получили дополнительное преимущество, что позволило кое-где перейти к контрнаступательным действиям.