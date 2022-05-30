Армия РФ понесла в Украине сокрушительные потери среди офицеров младшего и среднего ранга — британская разведка

Армия оккупантов испытывает значительную нехватку кадров.
Российская армия понесла огромные потери среди своих офицеров среднего и младшего звена в ходе вторжения в Украину. Это приведет к дальнейшему понижению боевого духа.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.
Командиры бригад и батальонов выдвигаются вперед навстречу угрозы, так как они несут полную ответственность за действия собственных подразделений.
Точно так же младшим офицерам приходилось управлять тактическими действиями самого низкого уровня, поскольку у армии не хватает кадров хорошо обученных и наделенных полномочиями унтер-офицеров, выполняющих эту роль в западных войсках.
"Потеря значительной части молодого поколения профессиональных офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы с модернизацией подхода к командованию и управлению", — говорится в сообщении.
Более того, батальонные тактические группы (БТГ), которые воспроизводятся в Украине из уцелевших частей из нескольких подразделений, скорее всего, будут менее эффективны из-за нехватки младших командиров.
"Учитывая многочисленные достоверные сообщения о локальных мятежах среди российских войск на Украине, нехватка опытных и заслуживающих доверия командиров взводов и рот, вероятно, приведет к дальнейшему снижению боевого духа и сохранению плохой дисциплины", — подчеркнули в Минобороны.
Напомним, ВСУ отразили 14 вражеских атак на Донбассе, а авиация нанесла воздушные удары оккупантам.
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