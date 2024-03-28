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Армия РФ попытается сделать новый "блицкриг": политический эксперт рассказал, чего ожидать

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Армия РФ попытается сделать новый "блицкриг": политический эксперт рассказал, чего ожидать

ВСУ. / Фото: Associated Press

Эксперт считает, что ближайшие несколько месяцев будут тяжелыми.

Ближайшие несколько месяцев будут тяжелыми для Украины. Оккупационная российская армия будет пытаться провести новый блицкриг.

Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко в эфире "Radio NV".

"Россияне будут делать все от себя зависящее для того, чтобы попытаться в течение двух-трех месяцев совершить определенный блицкриг — с точки зрения обстрелов, с точки зрения тех же ДРГ, о которых предупреждает Киевская военная городская администрация, с точки зрения боев на фронте", – считает Денисенко.

Впрочем, отмечает политолог, армия агрессорки России не сможет долго воевать в высоком темпе. По словам Денисенко, два года войны показали, что на дольше – чем несколько месяцев – оккупантов не хватает.

"Но эти два-три-четыре месяца действительно будут невероятно тяжелыми. И прежде всего морально, особенно ввиду того, что ключевой внутриукраинской историей в информационные войне для россиян становится разжигание страха", — объяснил политический эксперт.

Напомним, бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Бен Годжес оценил, реальн ли прорыв оккупантов вглубь Украины. По его словам, войска РФ используют задержку помощи для Украины   для более интенсивных атак. Впрочем, у россиян нет ресурса для совершения большого прорыва.

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