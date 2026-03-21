Армия РФ пошла в масштабное наступление на семи направлениях: детали

Танк.

Оккупационная армия Российской Федерации одновременно атаковала на семи направлениях на Лиманско-Боровском направлении. Украинским военным удалось сорвать планы россиян.

Об этом заявил бригадный генерал, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.

По его словам, 19 марта захватчики пытались прорваться сразу по всем семи направлениям в зоне ответственности Третьего корпуса. Россияне задействовали более полутысячи пехотинцев, 28 единиц бронетехники, более 100 единиц мототехники, баги и квадроциклов. Силы корпуса в течение четырех часов отражали атаку окупантов.

Андрей Белецкий сообщил, что россияне готовились к наступлению 1,5 месяца. В частности, наращивали удары КАБами по украинским переправам через реку Оскол, чтобы отрезать логистику. Кроме того, они приводили собственные понтонные переправы и разминировали маршруты.

«Это прямо указывало на подготовку к широкомасштабному механизированному наступлению. Мы готовились: на разных направлениях были отработаны оборонительные действия, каждая бригада имела свой план отражения атаки. Корпус координировал эти действия — и в результате по всем направлениям удары были сорваны», — подчеркнул командир.

За сутки бригады и полки корпуса уничтожили 405 военнослужащих врага: 288 — безвозвратные, остальные — санитарные потери. Ликвидация захватчиков продолжается.

В корпусе отметили, что российской армии не удалось захватить ни населенные пункты, ни позиции.

Ситуация на фронте

Аналитики DeepState отмечают, что россияне давят на трех направлениях – на Славянском, Покровском и Краматорском направлениях. На юге самым активным направлением остается Гуляйпольский. Помимо штурмовых действий, россияне применяют там тактику инфильтрации. ВСУ продвинулись в отдельных районах Константиновки-Дружковки и сдерживают враждебное наступление.

Военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что контратаки ВСУ в Запорожском направлении сорвали планы РФ. В частности, украинские военные ликвидировали плацдармы российских сил на западном берегу реки Гайчур, а также выровняли линию боевого столкновения.

Кроме того, аналитики зафиксировали продвижение российских войск в районах трех населённых пунктов Донецкой области. Оккупанты продвинулись на Донетчине в селе Резниковка, близ города Покровск и села Новомарково.