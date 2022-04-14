Армия РФ потеряла более 50 процентов личного состава двух бригад – Генштаб

Армия РФ потеряла более 50 процентов личного состава двух бригад – Генштаб

Потери понесли бригады береговой охраны и разведки.

Армия РФ продолжает нести значительные потери в войне России против Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 14 апреля.

"По имеющейся информации, в 126-й отдельной бригаде береговой обороны (Перевальное) и 127-й отдельной разведывательной бригаде (Севастополь) потери составляют более 50 процентов личного состава", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевском и Херсонском направлениях ВСУ продолжают уничтожать оккупантов на занятых ими позициях. За прошедшие сутки украинские защитники "собрали урожай" личного состава армии РФ и вражеской техники.

"Потери противника составляют 54 рашиста и 8 единиц техники, среди которых 2 самоходных артиллерийских установки, реактивная система залпового огня "Град" и танк Т-72", — сообщили в оперативном командовании "Юг".

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