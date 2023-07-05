Армия РФ потеряла половину своей боеспособности в Украине – командующий ВС Британии

В войне против Вооруженных сил Украины армия Россия потеряла половину своей боеспособности.

Об этом заявил командующий Вооруженными Силами Великобритании адмирал Тони Радакин, передает Financial Times.

"Россия сейчас настолько слаба, что она не имеет сил для наступления. Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии. В прошлом году она выпустила 10 млн артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить 1 млн снарядов в год. Она потеряла 2500 танков и в лучшем случае может производить 200 танков в год", – отметил британский адмирал.

По мнению Радакина, темпы контрнаступления ВСУ истощают армию врага.

"Украина пытается действовать на разных направлениях и совершает обманные маневры", – сказал адмирал.

Напомним, Маляр рассказала о коварных планах россиян из-за возможного теракта на Запорожской АЭС.

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