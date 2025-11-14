Армия РФ приближается к важной автомагистрали: ISW предупреждает о серьезной угрозе

Армия РФ. / © Associated Press

Реклама

Войска РФ продолжили продвижение в Гуляйполь в Запорожской области и автомагистрали Т-0401 Покровское-Гуляйполе, которая является одной из главных наземных линий связи, поставляющей украинскую армию в городе. Оккупанты продвинулись к позициям вблизи сел Солодкое, Яблоково и Веселое, что примерно в девятикилометровом диапазоне от Гуляйполя.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

"Российские войска продолжают продвижение и усиление наступательных операций по Гуляйполю и Великомихайловке, используя последствия воздушных препятствий на поле боя и плохую погоду, которая препятствует наблюдению с помощью украинских БпЛА", - говорится в отчете.

Реклама

Российские войска также проводили операции по инфильтрации на север в направлении Даниловки на автомагистрали Т-0401.

ISW оценивает, что захватчики "стараются изолировать и, возможно, окружить Гуляйполе с северо-востока" в соответствии с новым планом кампании, целью которого является ослабление оборонных позиций ВСУ. В свою очередь, считают аналитики, военное командование РФ "вряд ли начнет усилия по окружению Гуляйполя с юга", потому что украинская оборона в этом районе является самой сильной на этом направлении.

"Перспективы и сроки этих российских усилий пока остаются неясными, но ситуация на Гуляйпольском направлении серьезная", - констатируют американские аналитики.

В ISW отмечают, что вывод ВСУ из Ровнополья, а также присутствие российских войск вблизи Сладкого (к северу от Ровнополья), Яблукового (южнее Ровнополья) и Веселого (юго-восточнее Ровнополья) свидетельствует о том, что захватчики продолжают относительно быстрое продвижение на северо-восток и восток.

Реклама

Аналитики также ссылаются на украинского военного обозревателя Константина Машовца. По его данным, армия РФ в течение последних двух недель достигла линии Новоалександровка-Алексеевка, закрепилась к востоку от Егоровки и достигла «тактических успехов» в направлении Егоровка-Даниловка. Также оккупанты форсировали реку Янчур близ Успеновки (к северо-востоку от Гуляйполя) и продвинулись на запад к линии Солодке-Ровнополья, преодолев расстояние в семь километров.

Кроме того, по данным эксперта, военное командование РФ усиливает свое присутствие на этом участке фронта, опрокинув туда дополнительные подразделения.

ISW продолжает оценивать, что последствия многомесячной кампании РФ, направленной против украинских глобальных воинских частей по Гуляйполю и Великомихайловке, включая дороги, автомагистрали и железнодорожные пути, а также ухудшение погодных условий, снижающих эффективность украинских беспилотников, способствовали недавнему продвижению России.

Ситуация в Запорожской области. Карта ISW.

Напомним, 12 ноября военные сообщили, что в Запорожье ВСУ отошли на новые рубежи. Речь идет о позициях в районе Ровнополья. Отмечается, что подразделения "были вынуждены переместиться на более выгодные рубежи, чтобы сохранить жизнь личного состава".

Реклама

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что наступление россиян на Запорожье остановлено, несмотря на то, что Силы обороны были вынуждены отойти из пяти населенных пунктов в направлении. Он отметил, что противник активно усиливал обстрелы, поэтому наши бойцы должны были занять новые, более укрепленные позиции.