Армия РФ приблизилась к критически важной трассе в Донецкой области: что будет, если враг возьмет дорогу

Российская оккупационная армия фактически добралась до трассы от Покровска Донецкой области до Днепра. Эта дорога критическая для обеспечения Сил обороны и гуманитарных миссий на Донбассе.

Об этом заявил депутат Дружковского городского совета Николай Довбня в комментарии "Эспрессо".

Он называет "несколько странной" ситуацию на фронте. По его словам, оккупанты пытаются обойти по кругу Дружковку, Краматорск и Славянск.

"Сейчас самые сложные бои и самая плохая ситуация — в Покровске. Там враг пытается перерезать трассу от Покровска до Днепра. Фактически они уже вышли к этой трассе. Часто российские ДРГ уже заходят до самого Покровска. Перерезание именно трассы от Покровска до Днепра будет очень сильным ударом по Силам обороны и гуманитарным миссиям, которые там работают", — рассказал Довбня.

Чиновник отмечает, что трасса от Покровска до Днепра имеет очень большие пропускные возможности. Кроме того, многие продолжают оставаться в Краматорске, Славянске и Дружковке.

"Если оккупантам удастся перерезать этот путь, то тогда нам придется поставлять топливо, продовольствие, медикаменты и другие критически необходимые вещи какими-то другими путями. Да и в самом деле людей осталось очень много в регионе. В частности, в Краматорске, Дружковке и Славянске. Впрочем, люди понимают, что в случае ухудшения ситуации нужно будет мгновенно уезжать, а это можно будет сделать только по Харьковской трассе", — добавил он.

Напомним, политолог Кирилл Сазонов оценил риски прорыва врага в Днепропетровскую область. Он также акцентировал, что цель врага – полный захват Донецкой и Запорожской областей.

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