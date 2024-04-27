Армия РФ применила подлодку для запуска "Калибров": детали от ВСУ

Ночью против 27 апреля во время массированного удара по Украине российская армия снова применили "Калибры" после продолжительной паузы. Крылатые ракеты враг запускал с подлодок.

Об этом во время телемарафона сообщил спикер Сил обороны пивдня Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что россияне имеют значительный ракетный потенциал в Черном море, поэтому рано или поздно они его применят для ударов. В конце концов это произошло.

"Я предупреждал, что это будут подлодки. Выводить надводные корабли пока россияне не решаются. Фактически это третье применение за более чем полгода. Мы его подтверждаем", — заявил спикер ОК "Юг".

По словам Плетенчука, в начале полномасштабного вторжения применение "Калибров" было более эффективным у россиян. Этой ночью, предварительно, РФ нанесла дары шестью ракетами этого типа. Три были уничтожены в зоне ответственности Сил обороны юга, а три – в других ПВК.

В настоящее время две российские субмарины с "Калибрами" находятся недалеко от пункта базирования Новороссийска.

"Скорее всего, они будут заходить в пункт базирования. Больше кораблей в море не находится", — добавил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, Воздушные силы сообщили, что ночью на субботу, 27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар. Ночью РФ запустила "Кинжалы", "Калибры" и авиационные ракеты, а также "Искандеры" и С-300. Всего оккупанты атаковали 34 ракетами разных типов.

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