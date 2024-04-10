Армия РФ применила подлодку для запуска ракет: детали от ВСУ

Во второй раз за полгода армия агрессора России использовала подлодку для запуска ракет по Украине. Это удалось верифицировать военно-морским силам ВСУ.

Об этом сообщил в эфире "Радио Свобода" спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

По его словам, силы российские вооруженные силы ищут способы применять ракетоносители в море. Впрочем, оккупанты очень волнуют за безопасность собственных судов.

"Никаких кораблей в море нет, как и не было. Они ищут способы, как применять носители крылатых ракет. Есть верифицированный случай применения подлодки. Позавчера, кажется, (8 апреля — Ред.) они применили подлодку для запуска ракет. Это вторая верифицированный случай фактически более чем за полгода.Ищут, как реализовывать свой потенциал ввиду опасностей, которые для них уже есть в Черном море, поэтому дальше будут падать вертолеты старые и самолеты, которые патрулируют побережье, поэтому дальше они будут пытаться применить как-то субмарин ", – рассказал представитель ВМС.

Плетенчук говорит, что подводных ракетоносителей есть три в составе Черноморского флота Российской Федерации. Впрочем, заметил он, это не значит, что завтра все три выйдут в морскую акваторию.

"На прошлой неделе они выходили — две единицы и сразу зашли. Может, это была такая "проба пера", чтобы разбавить статистику невыходов в море. Но надводные ракетоносители остаются в пункте пребывания в Новороссийске", — подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Напомним, ранее украинские военные сообщали, что Россия прячет свои корабли от украинских атак на юге страны – в бухте Новороссийска. Вход в нее огорожен затопленными баржами.

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