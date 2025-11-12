Армия РФ продавливает позиции: эксперт сообщил об угрозе для города в Запорожской области

Российский танк.

Реклама

В Запорожской области произошло "продавливание" позиций Сил обороны Украины. Сейчас об обвале фронта на этом участке фронта речь не идет.

Об этом заявил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

"Обвал фронта – это когда россияне могут проникать вглубь территории на 20-70 км. Это обвал фронта. Это примерно то, что мы видели в первые дни полномасштабного вторжения. Сейчас мы можем говорить о давлении, которое создавалось на этом направлении достаточно долго", - пояснил эксперт.

Реклама

По его словам, произошло "продавливание" позиций ВСУ из-за того, что россияне заострили основное внимание на Покровском и Новопавловском направлениях.Жмайло говорит, что это в будущем угрожает городу Гуляйполе, который является очень мощным укрепленным районом.

Эксперт рассказал, что россияне придерживаются своей давней тактики – стараются не штурмовать укрепленные районы в лоб, а через меньшие деревни прощупывать щель, чтобы обходить большие и важные узлы обороны.

Заметим, в последнее время россияне захватили несколько населенных пунктов в Запорожской области, но сейчас там есть подкрепление сил обороны, чтобы стабилизировать линию столкновения.

Напомним, 11 ноября главком Александр Сырский заявил, что в Запорожской области войскам РФ удалось продвинуться вперед и захватить три населенных пункта. По его словам, сложная ситуация сложилась в Александровском и Гуляйпольском направлениях, где противник имеет численное преимущество.

Реклама

Силы обороны Юга Украины 12 ноября сообщили, что в Запорожье ВСУ отошли на новые рубежи. По данным военных, противник активизировал штурмовые действия и массированные обстрелы в районах населенных пунктов Привольное, Зеленая Роща, Ровнополье, Павловка, Вороне, Степное и Новопавловское.