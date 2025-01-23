Армия РФ продолжает наступать в Курской области: детали от ISW

За прошедшие сутки, 22 января, российские войска продолжили наступательные действия вдоль украинского выступления в Курской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что один так называемый российский милблогер утверждал, что войска РФ достигли окрестностей Гуево. Впрочем, в ISW не нашли доказательств этого утверждения. Отмечается, что армия России продолжала наземные атаки северо-западнее Суджи возле Погребков и к югу от Суджи возле Махновки и западнее Куриловки.

Кроме того, российские миллиблогеры утверждали, что украинские Вооруженные силы контратаковали возле Махновки и северо-западнее Суджи возле Кругленького.

Отмечается, что подразделения чеченского батальона "Запад-Ахмат" проводят разведывательные операции вблизи международной границы России с Сумской областью.

Напомним, NYT со ссылкой на Пентагон сообщило, что КНДР отправит на Курщину новую партию военных. Это может произойти "в течение следующих двух месяцев".

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