Армия РФ продолжает наступать в районе "украинского плацдарма" в Курской области: детали ISW

Войска Российской Федерации за прошедшие сутки, 15 января, продолжили наступать в районе "украинского плацдарма" в Курской области. Впрочем, оккупанты не продвинулись.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ( ISW ).

Российский "военкор" опроверг заявления о захвате путинскими войсками Махновки (южнее Суджи), а другой блогер рассказывал, что войска РФ вроде бы вскоре захватят этот населенный пункт.

Бои продолжались в районе Кругленького, Николаевки, Николаево-Дарьино, возле Черкасского Поречья, Погребков, Старой Сорочины, Новой Сорочины и Махновки 14 и 15 января.

Как сообщалось, на днях ВСУ в Курщине взяли в плен солдат Северной Кореи. Они были ранены, но выжили, были доставлены в Киев. Северокорейские пленные общаются со следователями СБУ.

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