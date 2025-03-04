Армия РФ продолжает продвигаться в Курской области: детали от ISW

Российские войска недавно продвинулись в северной части Новой Сорочины на северо-западе от Суджи в Курской области. В частности, свидетельствуют об этом геолокационные кадры, опубликованные 2 марта

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что так называемые российские милблогеры утверждали, что якобы войска РФ продвинулись севернее Лебедевки и на 1,5 километра возле Малой Локни. Впрочем, в ISW не могут подтвердить эти данные. Вместе с тем россияне вели наступательные действия возле Малой Локни и Лебедевки.

В свою очередь украинская бригада, действовавшая в Курской области, сообщила, что армия страны-агрессорки безуспешно провели механизированный штурм усиленного взвода двумя волнами. Впрочем, украинские силы уничтожили четыре танка и один БТР.

Напомним, в DeepState заявили, что РФ держит под огнем всю логистику, которая идет из Сумщины в Курщину. Аналитики проекта отмечают, что сейчас ситуация на Курском направлении очень сложная, потому что враг сосредоточился на ограничении нашей логистики.

Читайте также: