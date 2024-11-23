Российские войска продолжали штурм главного украинского выступления в Курской области. Впрочем, они не совершили подтвержденных наступлений.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

Российские милблогеры утверждали, что россияне продвинулись вблизи Дарино, в лесистых районах возле Ольговки и Малой Локни. Хотя ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

Тем временем командир украинского взвода, действующий в Курской области, сообщил, что войска РФ отправляют раненых на пехоту в Курщину, а российский милблогер 21 ноября отметил, что в Курской области установились плохие погодные условия.

Российский милблогер утверждал, что части российской 83-й воздушно-десантной (ВДВ) бригады и 51-го полка ВДВ (106-я дивизия ВДВ) атакуют вблизи Дарино и Николаево-Дарино. Армия РФ также продолжала наступление к северу от Суджи в районе Погребков и Орловки и юго-восточнее Суджи в районе Плехово.

Один милблогер утверждал, что российские войска отразили украинские механизированные штурмы юго-восточнее Коренево в районе Новоивановки и Дарино. Сообщается, что в Курской области действуют подразделения российского добровольческого отряда БАРС-Курск.

Аналитики подчеркивают, что накануне издание "Общественное" сообщило со ссылкой на источники в украинском Генштабе, что Россия скопила почти 60 тыс. рублей. военных в Курской области По информации собеседника медиа, украинский Генштаб считает, что российские силы намерены оттеснить украинские силы через международную границу в Сумскую область. и последующие наступательные действия в Украине с целью создания "буферной зоны" в Сумской области. Также источники отметили, что украинское военное командование считает, что украинское вторжение в Курск помешало российским войскам начать крупную наступательную операцию в Запорожской области в последние месяцы.

Напомним, издание WSJ проинформировало, что в Курщине ВСУ ранили северокорейского генерала. Это первый случай, когда западные официальные лица подтвердили, что высокопоставленный северокорейский военный стал жертвой войны.

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