Армия РФ продолжила наступление в Курской области: детали ISW

Войска Российской Федерации 17 февраля продлили наступательные операции в районе "украинского плацдарма" в Курской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Наступательные действия россиян продолжаются. Впрочем, российские войска но не продвинулись, отмечают американские специалисты. Бои продолжались в районе Никольского, Свердликова и Куриловки.

Министерство обороны РФ заявило, что российские войска захватили Свердликово. Кроме того, российские милблогеры утверждали, что их армия незначительно продвинулась в районе Куриловки и Камышевки. Впрочем, в ISW не подтверждают эти заявления.

Курская область. Карта ISW.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский озвучил количество погибших на Курщине россиян. Общие потери врага составляют более 48 тысяч человек.

Читайте также: