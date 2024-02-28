Армия РФ продвигается дальше у Авдеевки: в ISW прогнозируют захват новых населенных пунктов

Армия Российской Федерации после захвата Авдеевки в Донецкой области поддерживают относительно быстрый темп наступательных операций. В ближайшие недели оккупанты могут захватить населенные пункты к западу и северо-западу от города.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

"Российские войска пытаются использовать тактические возможности, предоставленные захватом Авдеевки, и, кажется, сохраняют относительно высокий темп наступательных операций, направленных на продвижение как можно дальше в районе города до того, как украинские силы станут более сплоченными и тяжелыми для проникновения оборонных рубежей в районе", – говорится в отчете американских специалистов.

Отмечается, что оккупанты временно снизили темп своих операций, очищая Авдеевку после оккупации 17 февраля. Впрочем, с тех пор они восстановили относительно высокие темпы наступлений на запад и северо-запад от Авдеевки.

Аналитики со ссылкой на спикера Таврической группировки войск Дмитрия Лиховия отмечают, что войска РФ недавно увеличили численность своих ударных групп в этом направлении (Авдеевка через западную Запорожскую область) из небольших отрядов к взводам и даже рот.

"Сейчас российские войска сосредотачивают удары к западу от Авдеевки в направлении Бердичева, Орловки и Тоненького, где украинские войска заняли непосредственные оборонительные позиции для прикрытия ухода из Авдеевки и восприятия наступательных операций России", — отмечают в ISW.

Украинские военные говорят, что на 27 февраля Силы обороны Украины стабилизировали свои рубежи обороны на линии Тоненько-Орловка-Бердичи. Впрочем, украинские военные наблюдатели характеризуют эти укрепления к западу от Авдеевки как "разочаровывающие" и "проблематические". В свою очередь, российские милблогеры утверждали, что ВСУ трудно удерживать оборонные позиции непосредственно к западу от Авдеевки, и прогнозировали, что украинские силы сосредоточатся на линии обороны на западе, которые начали строить в ноябре 2023-го.

"Вероятно, российские войска продолжают попытки наступления, чтобы лишить украинские силы передышки, которая позволила бы Украине создать более целостную и труднопроницаемую линию обороны в непосредственной близости от Авдеевки. Захват Авдеевки позволил российским войскам нажать на позиции, которые украинские войска занимали Российские силы, вероятно, сохраняют высокий оперативный темп, чтобы попытаться использовать эту тактическую возможность", — говорится в отчете Института.

Аналитики ISW отмечают, что оккупанты могут захватить населенные пункты непосредственно к западу и северо-западу от Авдеевки в ближайшие недели. Впрочем, местность и водные объекты дальше к западу от города, в частности водоем, протекающий между Бердичами-Семеновкой-Орловкой, могут замедлить и без того относительно медленное движение. Этот сложный рельеф, вероятно, ограничит дальнейшие тактические достижения России и позволит ВСУ создать подготовленные оборонительные позиции. Специалисты считают, что это приведет к конечной кульминации нынешних наступательных усилий России в этом районе – по крайней мере, до тех пор, пока россияне не усилят свои атакующие элементы.

"Российские войска, вероятно, пытаются создать оперативно-маневрирующие силы для использования недавнего продвижения россиян на Авдеевском направлении", — добавляют в отчете.

Также отмечается, что российское командование, вероятно, решило де-факто кодифицировать существующую в районе Авдеевки командную структуру с конца осени 2023 года, чтобы четко создать маневренные силы, предназначенные для использования недавних российских успехов в этом районе.

"Ось Авдеевка-Донецк является относительно более узкой зоной ответственности по сравнению с зонами ответственности других группировок российских войск в Украине. Такая сфокусированная ответственность свидетельствует о том, что российское военное командование, вероятно, намерено продолжать наступательные действия в районе Авдеевки в ближайшей и среднесрочной". – говорится в отчете ISW.

Напомним, аналитики DeepState информируют, что оккупанты захватили еще две деревни к западу от Авдеевки. Вслед за Ласточкиным враг оккупировал поселки Степное и Северное.

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