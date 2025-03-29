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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
451
Время на прочтение
1 мин

Армия РФ продвигается дальше в Донецкой области и в Курской области: карты DeepState

Россияне имеют локальные успехи.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Российская армия.

Российская армия. / © Getty Images

Армия Российской Федерации имеет продвижение в Курской области и Донбассе.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState .

Враг продвинулся в Курщине, в Надеевке и Разливе”, - говорится в сообщении.

Продвижение РФ в Курщине. / © Deepstatemap

Продвижение РФ в Курщине. / © Deepstatemap

Продвижение РФ в Донецкой области. / © Deepstatemap

Продвижение РФ в Донецкой области. / © Deepstatemap

Продвижение РФ в Донбассе. / © Deepstatemap

Продвижение РФ в Донбассе. / © Deepstatemap

Напомним, Reuters сообщает о том, что ВСУ продвинулись на 3-4 км вглубь Белгородской области. Западные аналитики заявляют о продвижении на несколько километров. Ни Киев, ни Москва официально не подтверждают это.

Дата публикации
Количество просмотров
451
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