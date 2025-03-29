Армия РФ продвигается дальше в Донецкой области и в Курской области: карты DeepState

Российская армия. / © Getty Images

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Армия Российской Федерации имеет продвижение в Курской области и Донбассе.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState .

Враг продвинулся в Курщине, в Надеевке и Разливе”, - говорится в сообщении.

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Продвижение РФ в Курщине. / © Deepstatemap

Продвижение РФ в Донецкой области. / © Deepstatemap

Продвижение РФ в Донбассе. / © Deepstatemap

Напомним, Reuters сообщает о том, что ВСУ продвинулись на 3-4 км вглубь Белгородской области. Западные аналитики заявляют о продвижении на несколько километров. Ни Киев, ни Москва официально не подтверждают это.

Дата публикации 13:42, 28.03.25 Количество просмотров 36 Взрывается российская авиабомба: момент детонации снят на камеру | Эксклюзив