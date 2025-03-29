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Армия РФ продвигается дальше в Донецкой области и в Курской области: карты DeepState
Россияне имеют локальные успехи.
Армия Российской Федерации имеет продвижение в Курской области и Донбассе.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState .
Враг продвинулся в Курщине, в Надеевке и Разливе”, - говорится в сообщении.
Напомним, Reuters сообщает о том, что ВСУ продвинулись на 3-4 км вглубь Белгородской области. Западные аналитики заявляют о продвижении на несколько километров. Ни Киев, ни Москва официально не подтверждают это.