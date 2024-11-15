Российские войска недавно продвинулись в рамках украинского главного выступления в Курской области. В частности, в Глушковском районе.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Опубликованные 13 ноября геолокационные кадры показывают, как украинские войска отражают механизированный штурм РФ размером во взвод южнее Зеленого Пути. Отмечается, что русские войска продвинулись в этом районе. На геолокационных кадрах за 14 ноября видно, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады нанесли механизированные удары вблизи Марьевки, Погребков, Орловки и Новой Сорочины и продвигались вперед. к южной части Новой Сорочины.

Аналитики отмечают, что так называемые осийские милблогеры утверждали, что темпы продвижения армии России на Курщине замедлились, а также, что российские войска захватили некоторые позиции между Погребками и Кремневым.

Также Министерство обороны РФ утверждало, что бои продолжались к востоку от Коренево близ Кременного; к югу от Коренево возле Николаево-Дарино; юго-восточнее Коренево — около Новоивановки, Леонидово, Дарино; северо-западнее Суджи — у Новой Сорочины и Малой Локни; и к югу от Суджи – у Плехова.

"Подразделения российской 155-й морской пехотной бригады (ТОФ, СВО), 56-го воздушно-десантного (ВДВ) полка (7-я дивизия ВДВ) и 106-й дивизии ВДВ, как сообщается, продолжали действовать на Курском направлении.[31 ] Сообщается, что вблизи Плехово действуют штурмовые подразделения русского отдельного батальона спецназа "Арбат" (ОКР), — пишут в отчете аналитики.

Также российский милблогер утверждал, что российские полевые командиры намеренно создают ложные отчеты, преувеличивающие российские продвижения в рамках украинского главного выступления в Курской области и способствующие российским потерям на поле боя. Он также заявил, что российское военное командование ведет к ежедневным неподготовленным штурмам части 810-й отдельной морской пехотной бригады, а украинская оборона продолжает уничтожать бригаду. Так, по его информации, украинские силы оцепили и ликвидировали одну из двух групп бригады к юго-западу от Нового Сорочина.

"Кремль начинает сталкиваться с некоторыми ограниченными протестами со стороны россиян, проживающих в приграничной зоне Курской области, и проблема, связанная с тем, что российские полевые командиры ложно сообщают о масштабах российского продвижения в Курской области, вероятно, является симптомом требований Кремля решительно отразить украинское вторжение", — говорится в отчете ISW

Напомним, ранее Дэвид Акс писал, что армия РФ и КНДР ведет кровавые бои на Курщине. Они атакуют позиции ВСУ в западной части региона, чтобы вытеснить ВСУ в инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.

Читайте также:

Генштаб ВСУ показал "дорогу смерти" в Курской области