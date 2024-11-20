Армия РФ продвигается к украинскому выступлению в Курской области: детали от ISW

Российские войска недавно продвинулись к главному украинскому выступлению в Курской области. В районе продолжаются бои.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры за 19 ноября показывают, что российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Нижнего Клина. Также так называемые русские милблогеры утверждали, что их армия продвинулась возле леса Ольговка, Кремного и на восточной окраине Плехово. Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

Отмечается, что войска РФ вели наступательные действия в районе Новоивановки и Свердликова. Также источники утверждали, что украинские силы контратаковали вблизи Новоивановки, Дарино и Плехового. Российские милблогеры продолжали утверждать, что украинские силы безуспешно пытаются вырваться из российского окружения у леса Ольговка.

В ISW отмечают, что представитель украинской комендатуры в Судже сообщил 19 ноября, что российская тактика несколько изменилась в Курской области и что российские войска начинают атаку ночью, а не ранним утром.

Напомним, Министерство обороны США обнародовало новые оценки по участию войск КНДР в войне против Украины. Известно, что под Курск переброшено более 11 тысяч северокорейского контингента.

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