Армия РФ продвигается к украинскому выступлению в Курской области: детали от ISW

Войска Российской Федерации недавно продвинулись к главному украинскому выступлению в Курской области на фоне боев в этом районе.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры за 4 декабря показывают, что российские войска недавно продвинулись в южный Дарино. Кроме того, так называемый российский милблогер утверждал, что россияне продвинулись в лесистые районы близ Малой Локни и даже очищают территорию. Впрочем, в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Кроме того, российские "милблогеры" утверждали, что украинские Вооруженные силы контратаковали в районе Николаево-Дарино, Дарино и Новоивановки. В свою очередь, войска РФ продолжали штурм возле Дарино и северо-восточнее Суджи — возле Мартыновки.

Российские источники утверждали, что в ночь на 4 декабря и накануне днем украинские войска нанесли удары с беспилотников по военным объектам РФ в Рязанской области и Чечне. Министерство обороны (МО) России заявило, что якобы их войска уничтожили три БПЛА над Рязанской областью ночью и еще один беспилотник днем. Российские источники также утверждали, что три беспилотника нанесли удары по российской авиабазе Дягилево вблизи города Рязань, а украинский дрон нанес удар по казармам чеченского полка спецназа "Кадыров" в Грозном, Чеченская Республика.

Напомним, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал о новом виде войны в Курской области. Сейчас в регионе идет маневренная война.

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