Армия РФ продвигается на Донетчине, пытаясь окружить Большую Новоселку – ISW

Оккупанты также заняли позиции вдоль улицы Победы в Курахово и приблизились к Романовке, что к северо-востоку от Угледара.

Российские войска дальше достигают тактических успехов на западе Донецкой области. Враг приближается к окружению Большой Новоселки и создает угрозы для линий поставок ВСУ, ведущих в Днепропетровскую и Запорожскую области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские оккупанты продолжают добиваться значительных тактических успехов на западе Донетчины, приближаясь в окружение Большой Новоселки и угрожая украинским линиям связи. Геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении подразделений 5-й танковой бригады Восточного военного округа РФ в восточные окрестности Большой Новоселки.

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В то же время российские "вонкоры" заявляют, что захватчики также продвигаются к северо-востоку и юго-востоку от Большой Новоселки, пытаясь заставить ВСУ отступать.

Российская армия также устраивает атаки на южном направлении. Геолокационные данные указывают, что оккупанты заняли позиции вдоль улицы Победы в Курахово, а также приблизились к Романовке, северо-восточнее Угледара.

Вражеские силы продолжают пытаться ликвидировать небольшой "карман" к востоку от дороги О0510 Курахово — Большая Новоселка.

Несколько российских военкоров заявили, что их армия захватила Романовку и захватила новые позиции в полях вблизи этого населенного пункта. Хотя у аналитиков пока нет подтверждений того, что враг действует в границах Романовки, геолокационные кадры демонстрируют отдельные механизированные атаки российских взводов к востоку от Романовки возле Ильинки и Антоновки. Это указывает на продвижение врага в направлении населенного пункта.

Российские "военкоры" также отмечают, что армия РФ в этом районе сосредоточена на том, чтобы вынудить Силы обороны Украины отступить на запад в направлении Константинопольского.

Ранее в Институте оценивали, что у российского военного командования есть несколько потенциальных вариантов действий на этом участке фронта. Вражеские успехи 24 и 25 ноября соответствуют двум из этих вариантов: попытки продвинуться западнее Курахово вдоль трассы Н15 до линии Андреевка – Константинополь и попытки обойти Большую Новоселку и создать угрозу группировкам ВСУ в восточной части Запорожской области.

По данным ISW, оккупанты уже захватили позиции вдоль дороги Н15 на востоке Курахово и, вероятно, будут использовать новые позиции вдоль улицы Победы для дальнейшего продвижения на запад через город и вдоль Н15 в направлении Дачного и Андреевки.

"Недавнее продвижение российских войск к улице Победы в центре Курахово свидетельствует о том, что они находятся примерно в 15 км к востоку от Андреевки. Как российские "военкоры", так и украинский военный обозреватель Константин Машовец определили Андреевку как российскую оперативную цель к западу от Курахово, поскольку ее захват придаст российским войскам более сильную позицию для охвата цепи населенных пунктов вдоль трассы О0510 к северо-западу и северо-востоку от Угледара", – говорится в сообщении аналитиков.

Они отметили, что российская армия может продолжить продвижение на запад вдоль трассы Н15 в направлении Андреевки, одновременно атакуя "карман" к северо-востоку от Угледара вдоль линии Успеновка — Анновка — Романовка, чтобы заставить ВСУ отступить на запад и избежать оцепления.

Такой маневр может позволить врагу завоевать тактические позиции в этом районе и выровнять линию фронта от Солнцевки до Константинопольского, разместив войска примерно в 23 км к востоку от границ Донетчины и Днепропетровщины.

Напомним, 25 ноября украинские военные сообщили, что оккупанты зашли на крайние улицы Большой Новоселки, и что до админграницы Днепропетровской области врагу осталось 7 км.

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