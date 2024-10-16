Армия РФ продвигается на территории украинского выступления в Курской области: детали от ISW

Войска армии РФ продвинулись по восточному краю украинского выступления в Курской области. В частности, к юго-востоку от города Суджа.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска недавно продвинулись по восточному краю украинского выступления в Курской области. Геолокационные кадры за 15 октября показывают, что россияне продвигаются к ветрозащитной полосе к северо-западу от Уланок (юго-востоку от Суджи) во время механизированной атаки численностью примерно во взвод.

"Ограниченные позиционные бои продолжались западнее Курского выступления в Глушковском районе, но подтвержденных изменений на линии фронта не было", — сообщают аналитики ISW

Также отмечается, что российские источники сообщили о продолжающихся боях в районе Нового Пути, расположенном к юго-западу Глушково.

Напомним, военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил, что в Курщине продолжаются маневровые бои с обеих сторон. Плацдарм оперативно-тактического масштаба в Курщине продолжает выполнять свою роль.

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