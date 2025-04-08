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Армия РФ продвигается в Курской и Белгородской областях: детали от ISW
Бои продолжаются в районе границы Курщины и Сумщины.
Российские войска продвинулись в Курскую область на фоне продолжающихся боев, в районе границы Курщины и Сумщины , а также - в Белгородскую область.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).
Геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 апреля, показывают, что военные РФ недавно продвинулись в западный и южный Гуево Курской области. Некоторые российские милблогеры утверждали, что их армия захватила и очистила Гуево. Между тем, другие утверждали, что украинские силы все еще удерживают позиции в пределах и на окраинах населенного пункта.
Российские милблогеры продолжали утверждать, что солдаты страны-агрессорки захватили Басовку Сумской области. В свою очередь руководитель Украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что оккупанты не занимают Басовку. Также российские источники утверждали, что российские войска продвинулись к юго-востоку от Басовки и к северным окрестностям Локни Сумской области (южнее Басовки). Однако ISW не может подтвердить эти заявления.
Боевые действия продолжались в Курской области вблизи Гуева, Олешни, Горнального, а также в Сумской области вблизи Басовки и Локни. Российский источник утверждал, что украинские силы удерживают позиции вблизи Олешни и Горнального.
Также русские войска недавно продвинулись в Белгородскую область. Геолокационные кадры за 7 апреля показывают, что российские войска недавно продвинулись к центральной Демидовке.
Российские милблогеры утверждали, что войска России вытеснили украинские силы из Демидовки и Поповки. Один российский милблогер утверждал, что ВСУ удерживают позиции в Демидовке, а другой утверждал, что Демидовка является спорной "серой зоной". Однако ISW не может подтвердить эти заявления.
Бои продолжались под Поповкой и Демидовкой.
Напомним, РФ "отчиталась", что захватила Басовку в Сумской области. Пограничники это отрицают.