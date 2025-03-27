Армия РФ продвигается в Курской области, а ВСУ – в Белгородской: подробности ISW

ВСУ.

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Российские войска недавно продвинулись на Курщине и на приграничной территории Курско-Сумской области. В свою очередь, украинские войска продвинулись вдоль международной границы на северо-западе Белгородской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Геолокационные кадры за 26 марта показывают, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Олешни.

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Кроме того, один российский милблогер утверждал, что подразделения российской 34-й мотострелковой бригады, Южный военный округ и неопределенные подразделения российского ВДВ продвинулись вблизи Веселовки. Этот населенный пункт расположен к северо-востоку от города Сумы вдоль международной границы. Впрочем, аналитики этой информации не подтверждают.

Российские войска наступали западнее Суджи в районе Гоголевки, возле КПП «Суджа» вдоль международной границы юго-западнее Суджи и северо-восточнее города Сумы вдоль международной границы в районе Веселовки и Журавки.

Также в ISW отметили, что недавно украинские войска продвинулись вдоль международной границы на северо-западе Белгородской области.

Несколько русских милблогеров утверждали, что русские войска продвинулись в северную Демидовку. Также они заявляли о боях в Демидовке и Поповце. Также 26 марта российский милблогер заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий интенсивность боевых действий в Белгородской международной границе снизилась.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович назвал главную задачу операции в Белгородской области РФ.

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