Армия РФ продвигается в Курской области: в ISW оценили, какую территорию им удалось вернуть

Во время боев 17 января российские войска недавно продвинулись к главному украинскому выступлению в Курской области. В частности, они имеют небольшие успехи юго-западнее Викторовки, расположенной возле Корнево.

Об этом говорится в Институте изучения войны (ISW).

Отмечается, что также бои продолжались севернее Суджи — возле Погребков и Черкасского Поречья; к югу от Суджи – возле Махновки, а также – в лесополосах возле Суджи. Министерство обороны России заявило, что якобы их войска отразили 63,2% украинского выступления в Курской области.

"Однако оценка ISW на основе доступных данных по открытым источникам состоит в том, что российские войска вернули себе около 50% украинского выступления", — говорится в отчете американских специалистов.

Между тем, украинский военный обозреватель Юрий Бутусов сообщил, что войска России применяют тактику "выжженной земли" в Курской области, сравнив с землей их населенные пункты, такие как Дарино. Кроме того, один военный ВСУ, действующий в Курской области, заявил, что в регионе оккупанты ведут штурм пехотой и вездеходами и мотоциклами с целью сохранения бронетехники.

Генштаб Украины 17 января сообщил, что ВСУ нанесли удары с высокоточного оружия по позициям российского 568-го зенитно-ракетного полка в Белгородской области, РЛС 92Н6 батареи ЗРК С-400 и позиции радиотехнического батальона российского 336-го радиотехнического полка.

Напомним, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун сообщал, что ВСУ заходят в тыл россиян в Курской области. Россияне несколько раз получали приказ вернуть утраченные территории. Впрочем, это не удается по нескольким причинам.

Читайте также:

27 российских военных в плену: как украинские десантники проводили операцию в Курской области