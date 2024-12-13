Армия РФ продвинулась к главному украинскому выступлению в Курской области: детали от ISW

Российские "блоггеры" сообщают о якобы продвижении россиян по нескольким направлениям.
Российские войска продвинулись к главному украинскому выступлению в Курской области на фоне продолжающихся в этом районе боев.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
Геолокационные кадры за 11 декабря показывают, что войска РФ недавно продвинулись к восточному берегу реки Псел к северо-западу от Плехового и юго-восточнее Куриловки, а также отвоевали Плехово.
Аналитики отмечают, что Министерство обороны России заявило, что якобы их войска отбили Дарину и Новоивановку, а так называемые российские "милблогеры" утверждали, мол, части российского 51-го воздушно-десантного полка ответственны за захват Дарино.
Российские "милблогеры" также утверждали, что армия РФ также продвигалась к востоку от Новоивановки, в направлении Свердликово, к лесистым массивам у Малой Локни и Мартыновки, а также к югу от Гуево. Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений.
Как сообщалось, в РФ осудили украинских военных за участие в Курской операции. Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 14 и 15 годам лишения свободы Виталия Панченко и Ивана Дмитракова за участие в Курской операции.
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