Армия РФ продвинулась к украинской границе на Курщине: детали от ISW

Армия Российской Федерации незначительно продвинулась к международной границе в Курской области. Впрочем, украинские силы по-прежнему сохраняют ограниченные позиции в регионе.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры за 13 марта показывают, что российские войска продвинулись в пределах Заолешенко. Вероятно, они тоже захватили Гончаровку. Аналитики отмечают, что данные NASA Fire Information for Resource Management от 14 марта указывают на упорные бои в этом районе, а российские источники утверждали о захвате населенного пункта.

Другие российские источники продолжали утверждать, что армия РФ захватила Заолешенко, Гончаровку и Рубанщину, а также, что они продвинулись вблизи Гуева и к южной окраине Олешни. Кроме того, российские войска продолжали наземные атаки в районе Куриловки.

В ISW также отмечают, что российские войска продолжали наступление на севере Сумской области. Отмечается, что накануне спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что небольшие десантные вражеские группы продолжают наступление на север Сумской области и пытаются продвинуться в направлении Новенькое и Журавко.

В свою очередь, так называемые русские милблогеры утверждали, что россияне продвинулись к востоку от Новенького до северной Басовки. Также они заявляли о том, что армия РФ в будущем может попытаться создать "санитарную зону" в Сумской области.

Между тем спикер Северного оперативного командования Вооруженных сил Украины полковник Вадим Мысник в ответ на недавние предположения о возможности российского трансграничного нападения на Черниговскую область заявил, что украинские войска держат ситуацию вдоль международной границы в этом регионе под контролем, а российские диверсионно-разведывательные группы.

Напомним, президент Владимир Зеленский ответил, достигла ли Курская операция своих целей. По его словам, главная задача заключалась в том, чтобы оттянуть на себя войска из Покровска, Харьковского направления и Сум.

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