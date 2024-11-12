Армия РФ продвинулась на Курщине и на Купянском направлении – ISW

В частности, в Курской области враг отвоевал позиции северо-западнее Погребков.

Российские войска продвинулись в Курской области и на Купянском направлении 10-11 ноября. Несмотря на наступательные действия врага, подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

В Курской области Силы обороны Украины незначительно продвинулись в Новоивановке. В то же время российские силы отвоевали позиции северо-западнее Погребков и продвинулись возле Дарьино.

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На Харьковском направлении оккупанты продолжали наступательные действия северо-восточнее Харькова в районе Волчанска и Старицы. Продвижений у врага не было.

На Купянском направлении российская армия продвинулась вблизи Купянска во время наступательных операций вдоль линии Купянск – Сватово. Захватчики также имели успехи у Колесниковки, близ Кременной и Тернов.

Российские оккупанты продолжали наступление восточнее Северска в районе Верхнекаменского и юго-восточнее Северска в районе Выемки. Никакие подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы.

Вражеские войска продолжали наступательные действия у Часов Яра, но не имели подтвержденных продвижений.

На Торецком направлении захватчики также продолжали наступательные действия. Подтвержденные изменения линии фронта не зафиксированы.

Россияне пытались наступать на Покровском направлении, но продвижений не было.

Оккупанты наступали на западе Запорожской области близ Малой Токмачки. Никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

На Днепровском направлении в левобережной части Херсонской области шли позиционные бои. Подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы.

Напомним, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что в течение нескольких дней российские войска могут приступить к штурмам позиций украинских военных в Запорожской области.

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