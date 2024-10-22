Армия РФ продвинулась в Донецкой области и могла захватить новые населенные пункты: аналитики ISW

Оккупанты Российской Федерации продвинулись возле Покровска и Курахово в Донецкой области, где, вероятно, захватили Константиновку и Максимилиановку.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Наступление возле Покровска

Опубликованные 21 октября геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись на Лисичанскую улицу на северо-востоке города Селидово — юго-восточнее Покровска. Кроме того, из дополнительных геокадров видно, что подразделения 110-й мотострелковой бригады продвинулись по улице Зеленой в центре Звездного.

"Это соответствует утверждениям нескольких блогеров о том, что российские войска пересекли реку Вовча в Звездном и продвинулись в центр населенного пункта с намерением атаковать на северо-запад в Горняк. Российские силы безопасности сообщили кремлевскому информационному агентству ТАСС, что украинские силы начали уход из Горняка, хотя ISW не может подтвердить это заявление", — отмечают американские аналитики.

Наступление возле Курахово

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от города Курахово. Оккупанты добились успехов во время нескольких механизированных атак различных эшелонов. Геолокационные кадры за 20 октября показывают, что армия РФ продвигается к северу от Константиновки во время усиленной ротной механизированной атаки, состоявшей из 19 бронемашин и четырех танков. Дополнительные геолокационные кадры за 21 октября указывают на то, что захватчики продвинулись к югу от Екатериновки.

"Эти кадры свидетельствуют о том, что российские войска захватили Константиновку, о чем Министерство обороны России первоначально заявляло в августе 2024 года", — говорится в отчете ISW.

Также опубликованные 20 октября геокадры показывают, что войска РФ продвинулись в "дачном районе восточнее Курахово".

"Это позволяет предположить, что российские войска, вероятно, захватили всю Максимилиановку", — говорится в отчете.

Аналитики подчеркивают, что российские войска продолжили наступательные операции юго-западнее Донецка в районе Угледара 21 октября, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

Напомним, ранее эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке заявлял, что ВСУ будут вынуждены отойти из важного населенного пункта в Донецкой области. Речь идет о городе Селидово.

Читайте также:

Ожесточенные бои на Донбассе и Харьковщине: россияне непрерывно атакуют сразу на нескольких направлениях