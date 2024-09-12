Армия РФ продвинулась в Донецкой области и захватила еще один населенный пункт: карты DeepState

Оккупанты продвинулись еще около четырех населенных пунктов.

Оккупационная армия РФ продвигается дальше в Донецкой области. Захватчикам удалось захватить село Лисивку в Покровском районе.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг оккупировал Лисовку, а также продвинулся возле Лисовки, Клищиевки, Невельского, в Украинска и окрестностях", — говорится в сообщении.

Россияне захватили деревню Лесовка в Донецкой области. Карта DeepState.

Продвижение оккупантов в Донецкой области

Продвижение РФ в Донбассе. Карта DeepState.

Продвижение РФ в Донбассе. Карта DeepState.

Продвижение РФ в Донбассе. Карта DeepState.

Как сообщалось, россияне стремятся захватить Горняк в Донецкой области. Этот город расположен на возвышенности и является самой высокой точкой на Кураховском направлении, чтобы двигаться в Курахово.

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