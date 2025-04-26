Армия РФ продвинулась в трех областях, ВСУ имеют успехи на Запорожье: детали от ISW

Война. / © ТСН.ua

Реклама

Украинские вооруженные силы недавно продвинулись на западе Запорожской области. Российские оккупанты имеют успехи у Покровска, а также в Сумской и Курской областях.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Операция ВСУ в России

Российские войска недавно продвинулись вблизи международной границы в Курской области – к северу от населенного пункта Горналь. Также россияне достигли северо-восточной окраины Олешни во время механизированного штурма. В направлении Олешни и под Горналем шли бои.

Реклама

Аналитики отмечают, что один так называемый российский "военкор" заявил, что ВСУ контратаковали в направлении Гоптаровки, расположенной юго-восточнее Суджи вдоль границы Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки продолжались бои на северо-западе Белгородской области - возле Поповки и Демидовки. Сообщается, что ВСУ осуществили контратаку в районе админграницы Курской и Белгородской областей.

Сумщина

В ISW отмечают, что недавно российские захватчики наступали на севере Сумской области. Геолокационные кадры за 25 апреля показывают, что оккупанты продвинулись вдоль улицы Труда в южной части Журавки.

Кроме того, 25 апреля российские захватчики совершили штурм в районе Новониколаевки, а также в районе Беловодов и Садков.

Донецкая область

За прошедшие сутки захватчики РФ продолжали наступать на Северском и Торецком направлениях, но не продвинулись. Наступление россиян возле Временного Яра также не имело успеха.

Тем временем Силы обороны Украины контратаковали в районе породного отвала шахты "Фомиха" на севере Торецкая и вблизи Тарасовки.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры за 25 апреля показывают, что оккупанты подошли ближе к южной части Лисовки.

Войска РФ атаковали под самим Покровском, у Малиновки, Новоторецкого, Миролюбовки, Сухого Яра и Лисовки, у Чунишиного и Новоукраинки, в районе Зверевого, Котлиного, Удачного и наступали на Молодецкое 24 и 25 апреля.

Также 25 апреля российские захватчики продолжали наступать на Новопавловском и Кураховском направлениях. Однако оккупанты продвинуться не смогли.

Юг

Недавно украинские Силы обороны продвинулись на западе Запорожской области. Как показывают опубликованные 23 апреля геолокационные кадры, ВСУ продвинулись на юго-восточной окраине Малой Токмачки (юго-восточнее Орехова).

25 апреля российские оккупанты совершили ограниченные наземные удары на Херсонском направлении.

Российский "военкор" утверждал, что российские и украинские войска участвовали во встречных боях у Антоновского автомобильного моста (восточнее Херсона).

Напомним, в ВСУ ответили, удалось ли россиянам захватить "господствующие высоты" во Временном Яру. Известно, что в городской застройке продолжаются бои.

Дата публикации 07:14, 23.04.25 Количество просмотров 3 Фугасы украинского производства! «Баба Яга» стала еще более ужасной для врага