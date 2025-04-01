Армия РФ.

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В течение 31 марта российские войска продвинулись вдоль границ Сумской и Курской областей, а также продолжили наступление на северо-запад на Белгородщине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 28 марта, показывают, что военные РФ недавно захватили Веселовку Сумской области. Кроме того, 31 марта Министерство обороны России опубликовало кадры, геолоцированные ISW, указывающие на то, что подразделения российского 137-го полка воздушно-десантных войск продвинулись в центре Гоголевки Курской области.

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Российские войска наступали северо-восточнее города Сумы вблизи Новенького и Журавки; юго-западнее Суджи близ Олешни; и к югу от Суджи возле Гуево 31 марта.

Армия РФ продолжила наступление на северо-запад Белгородской области. Впрочем, россияне не совершили ни одного подтвержденного продвижения, отмечают американские специалисты.

31 марта российские милблогеры заявили, что у Демидовки и Поповки (к западу от Демидовки) продолжаются бои.

Напомним, издание NYT писало о том, как вторжение ВСУ в Курщину подорвало доверие США . Кроме того, якобы политические разногласия в Украине способствовали фактически провалу контрнаступления на Курщине.