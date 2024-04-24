Армия РФ продвинулась возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области — DeepState

В частности, враг имеет успехи у Очеретино.
Российские оккупационные войска продвигаются вблизи некоторых населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом 24 апреля сообщили аналитики DeepState.
По данным группы, российская армия имеет успехи на не менее шести населенных пунктах области.
"Враг продвинулся в Очеретино, Новобахмутовке, Новокалинове, Бердичах, Семеновке и южнее Георгиевки", — говорится в сообщении DeepState.
Ситуация на фронте
Координатор группы "Информационное Сопротивление" Константин Машовец заявил об обострении на двух направлениях фронта Донецкой области. Речь идет об ухудшении ситуации на Краматорском и Покровском оперативных направлениях.
Между тем Институт изучения войны в своем новом отчете сообщил, что враг готовит наступление на Донетчине, но западная помощь ВСУ может сорвать его. Российские оккупанты сосредоточили силу размером с дивизию на линии Бердичи-Новокалиново к северо-западу от Авдеевки в составе в основном четырех бригад Центрального военного округа своих вооруженных сил.
Генштаб в утренней сводке 24 апреля отчитывался, что армия РФ пытается улучшить свое положение и выбить ВСУ из рубежей в Донецкой области. В частности, на Авдеевском и Новопавловском направлениях. За прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение.