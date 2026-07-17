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Армия РФ продвинулась возле важного города Донецкой области: карта DeepState
DeepState сообщил о новых продвижениях оккупационных войск в Донецкой области.
Армия Российской Федерации продвинулась возле села Иванополье в Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
«Враг продвинулся вблизи Иванополья», — говорится в сообщении.
Отметим, что этот населенный пункт входит в Константиновскую городскую общину Краматорского района Донецкой области.
Война в Украине — какая ситуация на фронте
В декабре 2025 года Владимир Путин отдал приказ захватить Запорожье. Впрочем, наступление РФ на юге удалось почти остановить, а отдельные группы проникающих в тыл оккупантов быстро уничтожают. WELT отмечает, что среди российских военных блоггеров в последнее время усилился пессимизм по ситуации на южном фронте.
DeepState сообщил, что в Покровск в Донецкой области российская армия перебросила значительные силы, стараясь не прекращать штурмы. В ответ Силы обороны Украины активно наносят удары по скоплениям оккупантов и проводят ударно-розыскные операции.